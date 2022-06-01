Milyonları ekran başına kilitleyecekler! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak - Haberler

EURO 2020'de zafere ulaşan İtalya ile son Copa America şampiyonu Arjantin, Finalissima'da (Büyük Final) karşı karşıya geliyor.

İTALYA-ARJANTİN MAÇI NEDEN OYNANIYOR

Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. İtalya ile Arjantin, Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olarak karşı karşıya gelecek.

Uefa ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.

DAHA ÖNCE 2 KEZ OYNANDI

Finalissima geçmişte 1985 ve 1993'te iki kez oynandı. Ancak o zamanlarda, mücadelenin adı Artemio Franchi Kupası olarak geçiyordu.

Artemio Franchi, 1972-1983 yılları arasında UEFA başkanlığı yapmış ve trafik kazasında yaşamını yitirmişti. İtalyan ekibi Fiorentina'nın stadyumunun adı da Artemio Franchi olarak biliniyor.

1985'te Fransa, Uruguay'ı 2-0 yenerek zafere ulaşırken 1993'te ise Arjantin ile Danimarka karşılaşmış 1-1 biten maçın ardından Arjantin penaltılarda rakibini 5-4 mağlup etmişti.

İTALYA-ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA ? HANGİ KANALDA ?

1 Haziran Çarşamba günü oynanacak İtalya - Arjantin maçı TSİ 21.45'te başlayacak. İtalyaArjantin karşılaşması S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadele İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

İTALYA'NIN ADAY KADROSU

Kaleci: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)

Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma)

Orta saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho Frello Jorge Luiz (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

ARJANTİN'İN ADAY KADROSU