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3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu

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Süper Lig'in üçüncü haftası tamamlandı. Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir'in maçları ertelenirken, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle döndü. Ancak, maçta yediği gollerle eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, yaptığı dört kurtarışla haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Aynı başarıyı Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer de gösterdi. Akkan, kariyerinde dört kez karşılaştığı Fenerbahçe'den toplam 20 gol yemesi nedeniyle tepki çekti.

Zorlu geçmesi beklenen Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe gol olup yağdı. Maçta yediği gollerle eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, olumlu bir şekilde haftanın zirvesinde yer aldı.

Ertelenen maçlarla tamamlanan üçüncü haftaya damgasını Fenerbahçe vurdu. Kanarya, Rizespor deplasmanından 5-0'lık net galibiyet ile döndü. Süper Lig'le ilgili istatistikleri tutan Opta'nın verilerinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Beş gol yediği maçta eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, olumlu bir istatistiğe imza attı.

HAFTANIN EN İYİSİ OLDU

Gökhan Akkan, yediği beş gole rağmen yaptığı dört kurtarışla, Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer ile birlikte haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

''GÖKHANBAHÇE''

Kariyerinde 4 kez karşılaştığı Fenerbahçe'den toplam 20 gol yemesi Akkan'a tepkileri beraberinde getirmişti. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar kaleci için ''Gökhanbahçe'' yorumunda bulunmuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Şükrü ŞEN:

Ülkede kaleci probleminin olduğu bir dönemde sırf milli takımda oynadı diye iyi zannedilen aslında epey kötü ve formsuz olan bir kaleci rakip takımın kendi ceza sahasına 30 kez girdiği bir maçta beş gol yedi diye şike yaptı sanılıyor. Kişinin fikri neyse zikri de odur.

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Mehmet Erarslan:

Aldığı paranın ödülünü almış

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