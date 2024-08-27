3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu

Zorlu geçmesi beklenen Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe gol olup yağdı. Maçta yediği gollerle eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, olumlu bir şekilde haftanın zirvesinde yer aldı.

Ertelenen maçlarla tamamlanan üçüncü haftaya damgasını Fenerbahçe vurdu. Kanarya, Rizespor deplasmanından 5-0'lık net galibiyet ile döndü. Süper Lig'le ilgili istatistikleri tutan Opta'nın verilerinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Beş gol yediği maçta eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, olumlu bir istatistiğe imza attı.

HAFTANIN EN İYİSİ OLDU

Gökhan Akkan, yediği beş gole rağmen yaptığı dört kurtarışla, Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer ile birlikte haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

''GÖKHANBAHÇE''

Kariyerinde 4 kez karşılaştığı Fenerbahçe'den toplam 20 gol yemesi Akkan'a tepkileri beraberinde getirmişti. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar kaleci için ''Gökhanbahçe'' yorumunda bulunmuştu.