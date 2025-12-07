3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1 kazandı.

İZMİR'DE ERNEST MUCI ŞOV

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 76. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Göztepe'nin tek golünü 85. dakikada orta saha oyuncusu Dennis kaydetti.

MUCI'DEN SON 3 MAÇTA 5 GOL

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı yıldız ismi Muçi, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

KARŞILIKLI KIRMIZI KARTLAR

Trabzonspor'da Wagner Pina, 78. dakikada direkt kırmızı kart, Göztepe'de de Rhaldney 90+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TRABZONSPOR İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve puanını 34'e yükselterek ligde ikinci sıraya yükseldi. Bu sezon ligde kendi sahasında ilk kez kaybeden Göztepe, 26 puanda kaldı.