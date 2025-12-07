3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükseldi. Bordo-mavililerin golleri Ernest Muçi'den geldi. Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
- Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
- Trabzonspor'un Ernest Muçi, Süper Lig'de son 3 maçta 5 gol attı.
- Trabzonspor, bu galibiyetle 34 puanla ligde ikinci sıraya yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1 kazandı.
İZMİR'DE ERNEST MUCI ŞOV
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 76. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Göztepe'nin tek golünü 85. dakikada orta saha oyuncusu Dennis kaydetti.
MUCI'DEN SON 3 MAÇTA 5 GOL
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı yıldız ismi Muçi, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti.
KARŞILIKLI KIRMIZI KARTLAR
Trabzonspor'da Wagner Pina, 78. dakikada direkt kırmızı kart, Göztepe'de de Rhaldney 90+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
TRABZONSPOR İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve puanını 34'e yükselterek ligde ikinci sıraya yükseldi. Bu sezon ligde kendi sahasında ilk kez kaybeden Göztepe, 26 puanda kaldı.