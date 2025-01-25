3 dakika VAR'da incelendi: Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyor

Galatasaray, Konyaspor karşısında ikinci kez ofsayta takıldı. Osimhen'in bulduğu bir gol daha ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

3 DAKİKA VAR'DA İNCELENDİ

53. dakikada Victor Osimhen'in attığı gol öncesinde Barış Alper Yılmaz topu kafayla indirdi ancak Barış'tan önce ofsaytta bulunan Abdülkerim'in rakibini engellediği gerekçesiyle ofsayt bayrağı havaya kalktı. Pozisyon sonrası yaklaşık 3 dakikalık VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı geçerli sayıldı.

İşte pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SORTS

OSİMHEN İLK YARIDA DA OFSAYTA TAKILDI

Osimhen, karşılaşmanın 8. dakikasında golü atmış ancak ofsayta takılmıştı. Mertens, orta alandan topu rakip kaleye sürerek rakip ceza sahasına hareketlenen Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, kaleci Slowik'i geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.