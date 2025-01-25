3 dakika VAR'da incelendi: Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyor
Galatasaray, Konyaspor karşısında Victor Osimhen ile iki kez ofsayta yakalandı. Nijeryalı yıldızın ikinci golündeki ofsayt gerekçesi merak ediliyordu. Pozisyonu VAR'da 3 dakikada inceleyen hakem Halil Umut Meler, golden önce ofsaytta bulunan Abdülkerim'in rakibini engellediği gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
Galatasaray, Konyaspor karşısında ikinci kez ofsayta takıldı. Osimhen'in bulduğu bir gol daha ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
3 DAKİKA VAR'DA İNCELENDİ
53. dakikada Victor Osimhen'in attığı gol öncesinde Barış Alper Yılmaz topu kafayla indirdi ancak Barış'tan önce ofsaytta bulunan Abdülkerim'in rakibini engellediği gerekçesiyle ofsayt bayrağı havaya kalktı. Pozisyon sonrası yaklaşık 3 dakikalık VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı geçerli sayıldı.
İşte pozisyon;
OSİMHEN İLK YARIDA DA OFSAYTA TAKILDI
Osimhen, karşılaşmanın 8. dakikasında golü atmış ancak ofsayta takılmıştı. Mertens, orta alandan topu rakip kaleye sürerek rakip ceza sahasına hareketlenen Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, kaleci Slowik'i geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.