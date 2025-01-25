Üye Girişi
Haberler
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
Zelenskiy: Trump'ın savaşı durdurma girişimini destekliyoruz

Zelenskiy'den Trump'ın çağrılarına net yanıt
Elon Musk, Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'nin seçim toplantısına katıldı

Nazi selamıyla gündeme gelen Elon Musk'tan yeni hamle
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

3 dakika VAR'da incelendi: Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyor

3 dakika VAR'da incelendi: Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Konyaspor karşısında Victor Osimhen ile iki kez ofsayta yakalandı. Nijeryalı yıldızın ikinci golündeki ofsayt gerekçesi merak ediliyordu. Pozisyonu VAR'da 3 dakikada inceleyen hakem Halil Umut Meler, golden önce ofsaytta bulunan Abdülkerim'in rakibini engellediği gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Galatasaray, Konyaspor karşısında ikinci kez ofsayta takıldı. Osimhen'in bulduğu bir gol daha ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

3 DAKİKA VAR'DA İNCELENDİ

53. dakikada Victor Osimhen'in attığı gol öncesinde Barış Alper Yılmaz topu kafayla indirdi ancak Barış'tan önce ofsaytta bulunan Abdülkerim'in rakibini engellediği gerekçesiyle ofsayt bayrağı havaya kalktı. Pozisyon sonrası yaklaşık 3 dakikalık VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı geçerli sayıldı.

İşte pozisyon;

3 dakika VAR'da incelendi: Herkes golün ofsayt gerekçesini konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SORTS

3 dakika VAR'da incelendi: Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SORTS

OSİMHEN İLK YARIDA DA OFSAYTA TAKILDI

Osimhen, karşılaşmanın 8. dakikasında golü atmış ancak ofsayta takılmıştı. Mertens, orta alandan topu rakip kaleye sürerek rakip ceza sahasına hareketlenen Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, kaleci Slowik'i geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Serbest bırakılan İsrailli askerlerden dikkat çeken teşekkür
img

Seyyar satıcının terazi oyunu kısa sürdü! Vatandaşı böyle kandırdı
img

Silahları teslim ettiler! Suriye'de aşiretlerden yeni yönetime destek
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Her maç galatasaray in en az 1 golünü ofsayt diye yiyorlar olsun, fenere armağan olsun. Biz önümüzdeki maçlara bakarız.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Osimhen tekrar fener ağlama sevinci yapmasın diye golü iptal ettiler

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur Karataş:

ofsayt'taki adam defansı engelliyor neyini konuşuyorlar konuşanlar hepsi futbol cahili.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Bu maç için söylemiyorum ama genel olarak Osimhen e birinin futbolda ofsayt diye bir kural olduğunu forvetlerin buna dikkat etmesi gerektiğini anlatması gerekiyor. Bur forvet hiç mi ofsayta dikkat etmez. Öyle yanlışlıkla falan değil yani adam hiç bakmiyor son adamdan önde koşarken pas istiyor göz göre göre.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bu ofsaytın yorumunu ancak VAR hakemi yapar. Yan hakemin tereddütsüz bayrak kaldırması ilginç. Kafayı vuran Barış Alper geriden kafayı vuruyor. VAR bile 3 dakika izledi. Baktılar yan hakemi nasıl haklı çıkarabiliriz diye, öndeki topa yükselmiyor müdahalesi yok. Ofsayt kurbanı Osimhen bu seferde başkasının ofsaytına kurban gitti..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan keskinsoy:

nedense kurallar gs karsi kullaniliyor. alakasi yok bal gibi golü yediler gecen hafta oldugu gibi.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Her hafta gereksizce saçma sapan kurgular yüzünden golümüz iptal ediliyor artık yeter.Fenerasyon istifa.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

17 takımıda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

17 takımı yanınıza alsanızda tff ve mhk yanınızda olsada her istediğinizi yaptırsanızda her türlü oyunları oynasanızda teşvik primlerini göndersenizde ilahi adalet bu senede tecelli edecek Gs şampiyon Allahın izni ile gene şammpiyon olacak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 yendi

Cimbom hata yapmadı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.