Haftasonu Spor Programı
SÜPER LİG
17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK- Samsunspor (Gaziantep)
20.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük- Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
1'İNCİ LİG
16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI
Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Aragon'da piste çıkacak.
12.00'de Superpole, 15.00'te ise ilk yarış koşulacak.
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)
18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
-Fenerbahçe Opet Hazırlık Turnuvası
13.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor
16.00 Fenerbahçe Opet - Beşiktaş BOA