Haftasonu Spor Programı

SÜPER LİG17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)20.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)1'İNCİ LİG16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)19.

SÜPER LİG

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK- Samsunspor (Gaziantep)

20.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük- Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

1'İNCİ LİG

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI

Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Aragon'da piste çıkacak.

12.00'de Superpole, 15.00'te ise ilk yarış koşulacak.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

-Fenerbahçe Opet Hazırlık Turnuvası

13.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor

16.00 Fenerbahçe Opet - Beşiktaş BOA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
