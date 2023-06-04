24 Erzincanspor, Esenler Erokspor'u penaltılarla geçerek finale yükseldi

Türkiye 2. Lig Beyaz grupta play-off yarı finalinde Anagold 24 Erzincanspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Maç normal süresinde 2-1 Esenler üstünlüğü ile tamamlandı. İlk maçı Erzincanspor kendi sahasında 2-1 kazandığı için karşılaşma uzatmalara gitti. Maçta uzatma devrelerinde iki takım da olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. 120 dakikanın sonunda skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Altıncı penaltıyı Burak Aydın gole çevirdi ve Esenler Erok son penaltıyı kaçırınca 24 Erzincanspor Beyaz grupta adını finale yazdırdı. Kırmızı siyahlılar finalde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Eski Galatasaray Yöneticisi Emir Sarıgül de maçta tribünde yer aldı ve takımına destek verdi.

Türkiye 2. Lig Beyaz grupta play-off yarı finalinde Anagold 24 Erzincanspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Kıran kırana geçen maçın normal süresinde 2-1 Esenler üstünlüğü ile tamamlandı. İlk maçı Erzincanspor kendi sahasında 2-1 kazandığı için karşılaşma uzatmalara gitti. Maçta uzatma devrelerinde iki takım da olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. 120 dakikanın sonunda skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Altıncı penaltıyı Burak Aydın gole çevirdi ve Esenler Erok son penaltıyı kaçırınca 24 Erzincanspor Beyaz grupta adını finale yazdırdı. Kırmızı siyahlılar finalde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Emir Sarıgül'den memlekenin takımına destek

Eski Galatasaray Yöneticisi Emir Sarıgül Destek de destek verdi Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu ve aynı zamanda eski Galatasaray Yöneticisi Emir Sarıgül, Can Erzincanspor'a destek için tribünde yerini aldı.

Karşılaşmayı değerlendiren Sarıgül, "Takımımız 1.Lig'e çıkmayı hak ediyor. 1.Lig'e çıktıktan sonrada hedefimiz Can Erzincanımızı Süper Lig'e çıkartmak. Süper lig'e en uygun kadroyu kurmak için, dünyaca ünlü yıldızları Erzincanımıza kazandırmak için elimden geleni yapmaya her zaman devam edeceğim. Biz Erzincansporumuzun en iyi yerlerde olabilecek potansiyeli olduğunu görüyoruz ve en iyisini başarmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL