23. saniyede top filelerde! Beşiktaş-Antalyaspor maçında tarihe geçen gol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelede ilk düdük çalar çalmaz ilk gol geldi.

23. SANİYEDE ANTALYASPOR GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın henüz 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Orta alanda Gedson'un top kaybı sonrası Van de Streek'in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Braian Samudio, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS