23. saniyede top filelerde! Beşiktaş-Antalyaspor maçında tarihe geçen gol
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, henüz 23. saniyede Braian Samudio ile bulduğu golle siyah-beyazlılar karşısında 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelede ilk düdük çalar çalmaz ilk gol geldi.
23. SANİYEDE ANTALYASPOR GOLÜ BULDU
Karşılaşmanın henüz 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Orta alanda Gedson'un top kaybı sonrası Van de Streek'in verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Braian Samudio, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.
İşte o gol;