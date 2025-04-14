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23 Nisan TBMM Kupası Basketbol ve Tenis Müsabakaları Akçakoca'da Yapıldı

23 Nisan TBMM Kupası Basketbol ve Tenis Müsabakaları Akçakoca'da Yapıldı
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Akçakoca'da 10-11 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM Kupası kapsamında basketbol ve tenis müsabakaları gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödülleri Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın ve Spor Şube Müdürü Hamit Sakal tarafından verildi.

Akçakoca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM Kupası Basketbol ve Tenis müsabakaları yapıldı.

10-11 Nisan 2025 Tarihlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM Kupası basketbol ve tenis branşında Akçakoca bin Kişilik Spor Salonu ve 15 Temmuz Tesislerinde yapılarak tamamlandı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın ile Spor Şube Müdürü Hamit Sakal takdim etti. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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