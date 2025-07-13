22 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya'ya Yenildi
Türkiye 22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'ya 3-0 mağlup oldu. Çekya, grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde ederken, Türkiye'nin durumu diğer gruplarda alınacak sonuçlara bağlı.
22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Çekya'ya 3-0 yenildi.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü ve son maçında milli takım, Çekya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, rakibine 25-23, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenildi. Çekya grup liderli olarak, Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.
B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye'nin ise diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre finallere katılıp katılmayacağı belli olacak. Toplam 5 grupta ikinciler arasında en iyi iki takım da finallere bilet alacak.