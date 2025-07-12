22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı Mağlup Etti
22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan'ı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.
22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Sırbistan'ı 3-2 yendi.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci maçında milli takım, Sırbistan ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, rakibini 25-18, 25-27, 17-25, 25-19, 14-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti.
Milliler gruptaki üçüncü maçında yarın 17.30'da Çekya'yla karşı karşıya gelecek.
20 takımın 4'erli 5 grupta yer aldığı elemelerde, gruplarını ilk sırada bitiren 5 takım ve en iyi 2 grup ikincisi, Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde edecek.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor