21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
Transfermarkt, Avrupa'nın en büyük 10 liginde 2000 yılından bu yana en iyi penaltı kullanan futbolcuları belirledi. Sadece 40 ve üzeri penaltı kullanan isimlerin yer aldığı listede tek Türk olarak Burak Yılmaz yer aldı. Eski milli futbolcu, 52 penaltıda yakaladığı %88.5 gole çevirme oranıyla 10. sırada kendisine yer buldu.
Avrupa'nın en büyük 10 liginde 2000 yılından bu yana en iyi penaltı kullanan futbolcular açıklandı. Sıralamada ilk 10'a tek Türk futbolcu girdi.
LİSTEDEKİ TEK TÜRK BURAK YILMAZ
Transfermarkt'ın penaltıların gole çevrilme oranlarına göre hazırladığı listede sadece 40 ve üzeri penaltı kullanan futbolcular yer aldı. Türk futbolunun efsane golcülerinden olan ve şimdilerde teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Burak Yılmaz, kullandığı 52 penaltıda yakaladığı %88.5 gole çevirme oranıyla listenin 10. sırasında yer aldı.
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İşte 21. yüzyılda penaltıyı gole çevirme oranı en yüksek 10 isim;
- Simao: 41 penaltı-%95.1 gole çevirme oranı
- Bas Dost: 45 penaltı-%91.1 gole çevirme oranı
- Bruno Fernandes: 66 penaltı-%90.9 gole çevirme oranı
- Simons: 68 penaltı-%89.7 gole çevirme oranı
- Kane: 66 penaltı-%89.4 gole çevirme oranı
- Balotelli: 46 penaltı-%89.1 gole çevirme oranı
- Kramaric: 45 penaltı-%88.9 gole çevirme oranı
- Dybala: 45 penaltı-%88.9 gole çevirme oranı
- Lewandowski: 81 penaltı-%88.9 gole çevirme oranı
- Burak Yılmaz: 52 penaltı-%88.5 gole çevirme oranı