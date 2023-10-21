2027 Avrupa Spor Hekimliği Kongresi İstanbul'da düzenlenecek

14. Avrupa Spor Hekimliği Kongresi'nin 2027 yılında İstanbul'da düzenleneceği açıklandı.

Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün, yaptığı açıklamada, 2027'de gerçekleştirilecek 14. Avrupa Spor Hekimliği Kongresi'nin nerede yapılacağının Polonya'nın Wroclaw kentindeki Avrupa Spor Hekimliği Dernekleri Federasyonu (EFSMA) Genel Kurulu'nda belli olduğunu kaydetti.

Kongre için İstanbul'un yanı sıra Çekya'nın başkenti Prag'ın aday olduğunu aktaran Ergün, "EFSMA'daki seçimi kazandık. Kongrenin, spor hekimliğinin ülkemizdeki gelişimine ivme kazandırmasını ve uluslararası ilişkilerimizi daha da güçlendirmesini ümit ediyor, camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.