2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası sona erdi

Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, beşinci gün yarışlarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda, Spor Toto ve Türk Telekom'un ana sponsorluğunda, Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonunca Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyon Avrupa'nın en iyi pist bisikletçilerini bir araya getirdi.

Organizasyonun beşinci ve son gününde yapılan kadınlar keirin final yarışında bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus sporcu Alina Lysenko, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Fransa adına yarışan Mathilde Gros, finalde verdiği mücadeleyle gümüş madalya, Almanya'dan Lea Sophie Friedrich ise bronz madalya elde etti. Büyük Britanyalı Lauren Bell ile İspanyol Helena Casas Roige ilk beş içerisinde yer alırken, son Avrupa şampiyonu Hollandalı Steffie van der Peet finali altıncı sırada tamamladı.

Erkekler keirin finalinde, dünya rekortmeni Büyük Britanyalı Matthew Richardson altın madalyanın sahibi oldu. Son dünya şampiyonu Hollandalı Harrie Lavreysen, +0.033 saniyelik farkla ikinci sırada yer alarak gümüş, Belçikalı Lowie Nulens de bronz madalyayı aldı.

Kadınlarda zirve Belçika'nın

200 turdan oluşan kadınlar madison yarışı boyunca topladığı 50 puanla Belçika, altın madalyanın sahibi olurken, Belçikalı Lotte Kopecky ve Shari Bossuyt, özellikle aldıkları 20 turluk bonus ile rakiplerine üstünlük kurdu. Büyük Britanya, 27 puanla gümüş madalyayı kazanırken İtalya ise 26 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler madisonda kazanan Almanya

Erkekler madison yarışında 85 puanla Almanya altın madalyanın sahibi olurken, Portekiz, 55 puanla gümüş Belçika ise 38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Ödül seromonisinde şampiyon sporculara ödülleri, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Asbaşkanı Raivo Rand, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin tarafından takdim edildi.