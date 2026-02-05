UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda dördüncü gün geride kaldı

2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda dördüncü gün geride kaldı.

2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın akşam seansı, erkekler sprint yarışı yarı final mücadeleleriyle başladı. Programda ayrıca erkekler omnium mücadelesinin üçüncü ayağı olan eliminasyon yarışı ile kadınlar bireysel zamana karşı finalleri yer aldı. Seansın ilerleyen bölümünde kadınlar bireysel takip finalleri koşulurken, erkekler omnium yarışının son ayağı olan puan yarışı ile omniumda madalya sıralaması netlik kazandı. Akşam seansı, erkekler sprint yarışı final karşılaşmaları ve kadınlar puan yarışı ile tamamlandı.

Erkekler bireysel sprint yarışında final mücadelesinde nefesler tutuldu

Erkekler sprint yarı final mücadeleleri, yüksek tempo ve net üstünlüklerle tamamlandı. Büyük Britanyalı Matthew Richardson, Polonyalı Mateusz Rudyk karşısında her iki yarışı da kazanarak finale yükselirken, diğer eşleşmede Hollandalı Harrie Lavreysen, Nikita Kiriltsev (AIN) karşısında üstünlüğünü ortaya koydu. Yarı finallerde sergilenen güçlü çıkışlar ve taktiksel sürüşler, final öncesi büyük bir çekişmenin habercisi oldu.

Final mücadelesi ise şampiyonanın şu ana kadarki en büyük heyecanına sahne oldu. Dünya rekortmeni Richardson, son dünya şampiyonu Lavreysen karşısında geri dönüşe imza atarak seriyi 2-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Matthew Richardson altın madalyanın sahibi olurken, Harrie Lavreysen gümüş, Nikita Kiriltsev ise bronz madalya elde etti. Erkekler sprint finali, temposu ve dramatik anlarıyla pist bisikleti tutkunlarına unutulmaz bir yarış izlettirdi.

Erkekler omnium yarışı nefes kesti

Kıran kırana geçen erkekler omnium yarışının eliminasyon etabında adeta nefesler tutuldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Portekizli Iuri Leitao, son disiplin olan puan yarışı öncesinde liderin 10 puan gerisinde yer alırken, altın madalya için tüm hesaplar final etabına kaldı. Omniumun favori isimlerinden biri olan Leitao, puan yarışında ortaya koyduğu performansla farkı kapatarak zirveye uzanmayı başardı.

Erkekler omnium, 100 tur süren nefes kesen bir puan yarışıyla sona ererken, son bölümde milli sporcu Ramazan Yılmaz'ın da yer aldığı altılı grubun pelotona tur bindirmesiyle alınan 20'şer puan, klasmanı adeta baştan yazdı. Bu sonuçların ardından Iuri Leitao 140 puanla altın madalyanın sahibi olurken, Hollandalı Yanne Dorenbos 131 puanla ikinci, Alman Roger Kluge ise 126 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Ramazan performansıyla göz doldurdu

Erkekler omnium mücadelesinin üçüncü ayağı olan eliminasyon yarışında, milli sporcumuz Ramazan Yılmaz sergilediği performansla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Son derece yüksek tempoda geçen ve en küçük hatanın elenmeyle sonuçlandığı yarışta Ramazan, güçlü rakiplerine karşı mücadelesini son bölümlere kadar taşıyarak 6. sırada finiş gördü. Omniumun final ayağı olan puan yarışında ise doğru taktikle yarışan milli sporcumuz, bir tur kazanarak önemli puanlar topladı. Günün sonunda 66 puana ulaşan Ramazan Yılmaz, erkekler omnium yarışını 13. sırada tamamlayarak Türkiye adına gurur verici bir performansa imza attı.

Kadınlar zamana karşıda altın madalya Mathilde Gros'un

Kadınlar zamana karşı finalinde Fransa'dan Mathilde Gros, 1: 03.682'lik derecesi ve 56.531 km/s ortalama hızıyla altın madalyanın sahibi oldu. İtalya adına yarışan Miriam Vece, 1: 04.106'lık derecesiyle gümüş madalyaya uzanırken, sporcusu Iana Burlakova (AIN) ise 1: 04.171'lik zamanı ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar puan yarışında zirve Kopecky'nin

Kadınlar puan yarışı, yüksek tempo ve taktik mücadelenin öne çıktığı bir finalle tamamlandı. 2 kez dünya şampiyonu olan Belçikalı Lotte Kopecky, yarış boyunca topladığı 45 puanla zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Fransa'dan Victoire Berteau, 38 puanla gümüş madalyaya uzanırken, Hollandalı Sofie van Rooijen ise 33 puanla bronz madalyayı elde etti. - KONYA