2026 Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri Alanya'da 13 takımın katılımıyla başladı

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2026 TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 4 grupta 13 takım mücadele ediyor.

10-12 Kasım'da oynanacak grup maçlarının ardından dört grupta ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. 13 Kasım'da yapılacak çeyrek final karşılaşmalarının ardından son 4'e kalan ekipler, 14 Kasım'da finalist olmak için sahaya çıkacak.

Turnuvada üçüncülük maçı 15 Kasım Pazar günü saat 12.00'de, Türkiye şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması ise aynı gün saat 14.30'da oynanacak.

Organizasyonu zirvede tamamlayan takım, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazanacak.

Şampiyonanın ilk gününde oynanan 4 karşılaşmada ise şu sonuçlar alındı:

Serhad Erciş Örene Spor : 4 - Karataş Belediyespor: 3

Sahilspor: 3 - Serenity Hotels Alanya Belediyespor: 19

İskenderun 1967 Spor Kulübü: 1 - Adilcevaz Belediyesi Ahlat Aktaş Gençlerbirliği: 10

19 Mayıs Belediyespor: 5 - Karasu 1933 Spor Kulübü: 6

Kaynak: AA