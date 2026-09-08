Haberler

2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapıldı.

2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 7-8 Eylül tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlediği şampiyonada, sporcular para klasik yay, para makaralı yay ve W1 kategorilerinin yanı sıra çiftler ve karışık takım müsabakalarında mücadele etti.

Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Para klasik yay erkeklerde Sadık Savaş, kadınlarda Yağmur Şengül, para makaralı yay erkeklerde Kenan Babaoğlu, kadınlarda Büşra Fatma Ün, W1 erkeklerde Nihat Türkmenoğlu, kadınlarda ise Nurşah Koçyiğit altın madalya kazandı.

Para klasik yay erkek çiftlerde Mustafa Birlik ve Ensar Yılmaz, karışık takımda Yağmur Şengül ve Sadık Savaş birinci oldu.

Para makaralı yay erkek çiftlerde Cemal Güvenç ve Mehmet Aslan Torlak, karışık takımda ise Handan Biroğlu ve Cemal Güvenç altın madalya aldı.

2026 Açık Hava Türkiye Şampiyonası 9-13 Eylül tarihlerinde aynı tesiste gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok

Osimhen yok! İşte Galatasaray’ın Sporting maçı kamp kadrosu

Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Adliye çıkışı kan aktı! Kimliği belirsiz kişiler kurşun yağdırdı
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı

Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
“Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi

“Kara Haydar”ı polis aldı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı