2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 9. gününün madalya sıralamasında Norveç, 6 madalya kazanarak toplamda 26 madalyayla liderliğini sürdürdü.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 9. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 9. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 6 madalyayla tamamlayan Norveç; 12 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 26 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 9. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç127726
2İtalya841022
3ABD58417
4Hollanda55111
5İsveç55111
6Fransa47415
7Almanya46515
8Avusturya46313
9İsviçre4239
10Japonya35917
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
