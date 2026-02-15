2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 9. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 9. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 6 madalyayla tamamlayan Norveç; 12 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 26 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 9. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde: