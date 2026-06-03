Ekvador 2026 Dünya Kupası'nda ikinci kez gruplardan çıkmayı hedefliyor

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Ekvador, turnuvada ikinci kez gruplardan çıkmaya çalışacak.

Almanya, Fildişi Sahili ve Curaçao ile E Grubu'nda yer alan Ekvador'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Arjantinli teknik adam Sebastian Beccacece'nin çalıştırdığı Ekvador, Güney Amerika Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Elemelerde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ekvador Milli Takımı, 32 puan topladı. Byron Castillo'nun doğum belgelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası sebebiyle CAS tarafından 3 puan silme cezasına çarptırılan Ekvador, 29 puanla elemeleri ikinci sırada tamamlamayı başardı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Ekvador, kalesinde ise 5 gol görürken, Güney Amerika Elemeleri'nde en az gol yiyen takım oldu.

Ekvador'un eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Arjantin-Ekvador: 1-0

Ekvador-Uruguay: 2-1

Bolivya-Ekvador: 1-2

Ekvador-Kolombiya: 0-0

Venezuela-Ekvador: 0-0

Ekvador-Şili: 1-0

Brezilya-Ekvador: 1-0

Ekvador-Peru: 1-0

Ekvador-Paraguay: 0-0

Uruguay-Ekvador: 0-0

Ekvador-Bolivya: 4-0

Kolombiya-Ekvador: 0-1

Ekvador-Venezuela: 2-1

Şili-Ekvador: 0-0

Ekvador-Brezilya: 0-0

Peru-Ekvador: 0-0

Paraguay-Ekvador: 0-0

Ekvador-Arjantin: 1-0

Puan durumu:

TAKIM O G B M A Y Av P Arjantin 18 12 2 4 31 10 21 38 Ekvador 18 8 8 2 14 5 9 29 Kolombiya 18 7 7 4 28 18 10 28 Uruguay 18 7 7 4 22 12 10 28 Brezilya 18 8 4 6 24 17 7 28 Paraguay 18 7 7 4 14 10 4 28 Bolivya 18 6 2 10 17 35 -18 20 Venezuela 18 4 6 8 18 28 -10 18 Peru 18 2 6 10 6 21 -15 12 Şili 18 2 5 11 9 27 -18 11

NOT: Ekvador'un 3 puanı silinmiştir

Öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Antonio Valencia, Ivan Hurtado ve Ulises de la Cruz gibi isimlerin forma giydiği Ekvador'un 2026 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozlarından biri Chelsea'li oyuncu Maises Caicedo olacak.

Bu futbolcunun yanı sıra savunmada forma giyen Paris Saint-Germain'li Willian Pacho, Arsenal'li oyuncu Piero Hincapie ve Club Brugge'da oynayan Joel Ordonez takımın etkili isimleri olarak görülüyor.

Dünya Kupası geçmişi

Ekvador Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 4 kez mücadele etti.

Turnuvada 2002, 2014 ve 2022'de gruptan çıkamayan Güney Amerika temsilcisi, 2006'da ise son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Organizasyon tarihinde toplam 13 maç yapan Ekvador, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 14 gol gördü.

Ekvador'un Dünya Kupası geçmişi şöyle:

2002 - Grup aşaması

2006 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2022 - Grup Aşaması

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (A.E Kifisia), Gonzalo ?Valle (LDU Quito)

Defans: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (PSG), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro)

Orta saha: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate), Pedro Vite (UNAM), ?Jordy Alcivar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk)

Forvet: Enner Valencia (Pachua), Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Minda (Atletico Mineiro), John Yeboah (Venezia), Kevin Rodriguez (Union SG), Jordy Caicedo (Atlas), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart)

Maç takvimi

Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

15 Haziran Pazartesi:

02.00 Fildişi Sahili-Ekvador (Philadelphia Stadı-Philadelphia)

21 Haziran Pazar:

03.00 Ekvador-Curaçao (Kansas Şehir Stadı-Kansas)

25 Haziran Perşembe:

23.00 Ekvador- Almanya (New York New Jersey Stadı-New York)