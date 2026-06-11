Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da görkemli bir törenle başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da görkemli bir törenle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

48 takımın katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika'daki Azteca Stadyumu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Shakira ve Burna Boy'un sahne aldığı törenin ardından Meksika-Güney Afrika maçı oynandı. Kanada ve ABD'de de ek açılış törenleri yapılacak.

Toplam 48 takımın üç farklı ülkede mücadele vereceği 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran akşamı Meksika'daki görkemli açılış töreniyle başladı.

Mexico City'deki Azteca Stadyumu'ndaki törende Kolombiyalı şarkıcı Shakira sahne aldı.

TSİ 20:30'da başlayan törenin ardından Meksika ve Güney Afrika TSİ 22:00'de turnuvanın ilk maçı için sahaya çıktı.

Meksika, ABD ve Kanada ile birlikte önümüzdeki beş hafta boyunca dünyanın en büyük futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak olan üç ülkeden biri.

Bu daha ilk açılış töreni.

Onu 12 Haziran'da Toronto'daki BMO Field'da Kanada'nın Bosna Hersek'i ağırlayacağı ikinci açılış töreni izleyecek.

Son olarak yine 12 Haziran'da ABD'nin Panama ile karşılaşmasından önce Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda bir açılış töreni yapılacak.

İki tören daha var

Meksika'daki açılış töreninda Shakira ve Burna Boy, resmi turnuva şarkısı 'Dai Dai'yi seslendirdi.

Ayrıca Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná ve Tyla da performans sergiledi.

Kanada'daki açılış töreninde Kanadalı ikon Michael Buble, Alessia Cara ve Alanis Morissette gibi isimlerle birlikte sahne alacak.

Filistinli-Şilili şarkıcı Elyanna da sahne alacak isimlerden.

Fransa'nın 2018'de Dünya Kupası zaferini kutlayan "Ramenez la coupe a la maison" marşıyla tanınan Fransız sanatçı Vegedream de sahne alacak.

Diğer performans sergileyecek isimler arasında Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy ve William Prince yer alıyor.

ABD'deki açılış töreninde ise pop yıldızı Katy Perry sahne alacak. Ona Future, Anitta, LISA, Rema ve Tyla eşlik edecek.

Dan + Shay ABD milli marşını, Purahei Soul ise Paraguay milli marşını okuyacak.

BBC
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var

Dünya Kupası'nın açılışında goller üst üste! Bir de kırmızı kart var
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

Trump İran ile imza için tarihi duyurdu! Erdoğan detayı dikkat çekici
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada

Görüntülerdeki kişi bir cumhuriyet savcısı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlker Ertürk:

vay be 48 takım yani bu çok büyük bi turnuva olacak! ben normal bir taraftar olarak böyle bir organizasyonu yapabilmeleri çok başarılı bence! umarım futbolcularımız da iyi oynar!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmel Cennet Adam:

niye şimdi başladı be ?? bu turnuva aylar önce başlayacaktı diye duydum ?? neyse artık başladığına göre umarım güzel maçlar görürüz ?? 3 ülkede 3 tören ne kadar masraflı oldu merak ettim ?? ama neyse Shakira güzelmiş en azından ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Torun:

shakira çıktı mı çıkmadı mı anlamadım ama açılış güzel geçmiş gibiydi yani Meksika iyi organize etmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Eşi ve çocukları evdeyken, korkunç şekilde canına kıydı
Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP'den ayrılacak mı? Özel, yol haritasını açıkladı
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

Kendisini cezaevine gönderenlere söylediği şey olay yaratır
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!