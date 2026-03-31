2026 FIFA Dünya Kupası kıtalar arası play-off finalleri yarın oynanacak
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak iki takımın belirleneceği kıtalar arası play-off final karşılaşmaları Meksika'da gerçekleştirilecek. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika ile; Irak ise Bolivya ile karşılaşacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Yarın oynanacak final maçlarının programı şöyle:
00.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Jamaika
06.00 Irak-Bolivya
Kaynak: AA / Fatih Erel