2026 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen kura çekiminde gruplar belirlendi.

Ev sahibi ülkelerden ABD'nin başkanı Donald Trump, Kanada'nın başbakanı Mark Carney ve Meksika'nın cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı kura çekimi töreninde, Trump'a 2025 FIFA Barış Ödülü verildi.

Infantino'nun ödülünü verdiği Trump, "Bu ödül, hayatımdaki en büyük onurlardan biri. Dünya Kupası bilet satışlarında harika işler çıkıyor. Futbol harika bir oyun. Bu yaz herkesi bekliyoruz." dedi.

Çekilen kura sonucunda Avrupa elemeleri play-off etabında mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, play-off turunu geçerek kupaya katılması durumunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.

Kupada 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak maçların statları ve başlama saatleri yarın duyurulacak.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, Meksika ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında oynanacak.

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke bilet almayı başardı. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak.

Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak.

Gruplar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avrupa play-off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti)

B Grubu: Kanada, İsviçre, Katar, Avrupa play-off A (İtalya-Kuzey İrlanda/Galler-Bosna Hersek)

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Avustralya, Paraguay, Avrupa play-off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova)

E Grubu: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, Avrupa play-off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk)

G Grubu: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, FIFA Kıtalararası play-off 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

J Grubu: Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, FIFA Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo)

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana