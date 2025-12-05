Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belirlendi. Kura çekiminde Türkiye'nin A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçerek katılması durumunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen kura çekiminde gruplar belirlendi.

Ev sahibi ülkelerden ABD'nin başkanı Donald Trump, Kanada'nın başbakanı Mark Carney ve Meksika'nın cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı kura çekimi töreninde, Trump'a 2025 FIFA Barış Ödülü verildi.

Infantino'nun ödülünü verdiği Trump, "Bu ödül, hayatımdaki en büyük onurlardan biri. Dünya Kupası bilet satışlarında harika işler çıkıyor. Futbol harika bir oyun. Bu yaz herkesi bekliyoruz." dedi.

Çekilen kura sonucunda Avrupa elemeleri play-off etabında mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, play-off turunu geçerek kupaya katılması durumunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.

Kupada 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak maçların statları ve başlama saatleri yarın duyurulacak.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, Meksika ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında oynanacak.

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke bilet almayı başardı. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak.

Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak.

Gruplar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avrupa play-off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti)

B Grubu: Kanada, İsviçre, Katar, Avrupa play-off A (İtalya-Kuzey İrlanda/Galler-Bosna Hersek)

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Avustralya, Paraguay, Avrupa play-off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova)

E Grubu: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, Avrupa play-off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk)

G Grubu: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, FIFA Kıtalararası play-off 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

J Grubu: Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, FIFA Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo)

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.