2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Üçüncü Haftası Maçları Başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Üçüncü Haftası Maçları Başladı
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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında üçüncü hafta maçları gerçekleştirildi. Norveç, İtalya'yı 3-0 ile geçerken, Hırvatistan Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti. A Milli Takım, elemelerde 4 Eylül'de mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde üçüncü hafta maçları başladı.

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında 6 maç yapıldı.

Günün öne çıkan maçında Norveç, sahasında İtalya'yı Alexander Sörloth, Antonio Nusa ve Erling Haaland'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi.

Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in kalesini koruduğu Hırvatistan ise deplasmanda Cebelitarık'ı Mario Pasalic, Ante Budimir, Franjo Ivanovic (2), Andrej Kramaric (2) ve Ivan Perisic'in kaydettiği gollerle 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu

Estonya-İsrail: 1-3

Norveç-İtalya: 3-0

J Grubu

Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1

Galler-Lihtenştayn: 3-0

L Grubu

Çekya-Karadağ: 2-0

Cebelitarık-Hırvatistan: 0-7

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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