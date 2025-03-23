2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İlk Haftası Maç Sonuçları
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak 16 takımın belirleneceği Avrupa elemeleri ilk haftasında 6 maç oynandı. Sonuçlar: Moldova 0-5 Norveç, İsrail 2-1 Estonya, Lihtenştayn 0-3 Kuzey Makedonya, Galler 3-1 Kazakistan, Karadağ 3-1 Cebelitarık, Çekya 2-1 Faroe Adaları.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftasına 6 maçla devam edildi.
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında 6 maç oynandı.
Elemelerin ilk haftasında bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
I Grubu:
Moldova- Norveç : 0-5
İsrail- Estonya : 2-1
J Grubu:
Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-3
Galler- Kazakistan : 3-1
L Grubu:
Karadağ- Cebelitarık : 3-1
Çekya- Faroe Adaları : 2-1
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor