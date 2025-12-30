Haberler

Techno 293 Dünya Yelken Şampiyonası 2026'da İzmir'de yapılacak

Türkiye Yelken Ligi Techno 293 Sınıfı 2. Ayak Türkiye Şampiyonası ve aynı sınıfın dünya şampiyonası 2026 yılında İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun bölgede turizmi canlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yaptığı yazılı açıklamada 3 yıldır bölge turizmine yeni ivme kazandırmak için sponsorluklarını üstlendikleri yelken şenlikleri, rüzgar sörfü ve yelken yarışlarında önemli aşamaya geldiklerini belirtti.

Dünya şampiyonasını Foça'ya kazandırmayı başardıklarını ifade eden İşler, organizasyonların İzmir ve Foça'nın yelken ve su sporlarının yapılabileceği en uygun alanlardan olduğunu göstermek adına önemli olduğunu kaydetti.

İşler, Ege ve İzmir'in spor olanaklarını, gastronomisini, doğal ve tarihi zenginliklerini, UNESCO daimi ve geçici listesindeki eserlerini, termal ve sağlık turizmi olanaklarını ve diğer değerlerini dünyaya anlatmaya yoğunlaştıklarını vurgulayarak İzmir'i 12 ay talep gören turizm bölgelerinden biri kategorisine sıçratmak istedikleri sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
