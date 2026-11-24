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2026 Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yapılacak organizasyona 5 kadın ve 6 erkek milli para halterci katılacak.

Dünya Para Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı sporcular şunlar:

Kadınlar: Esra Nisa Özkılsız (41 kilo), Reyhan Polat (41 kilo), Özlem Becerikli Kurt (45 kilo), Besra Duman (61 kilo), Sibel Çam (73 kilo)

Erkekler: Abdullah Kayapınar (49 kilo), Serkan Çakmaz (54 kilo), Muhammet Kaan Aktürk (54 kilo), Çağdaş Kaya (59 kilo), Uğur Yumuk (72 kilo), Kaner Altıntaş (97 kilo)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Dünya Para Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporculara başarılar dileyerek "Sporcularımızın azmi, kararlılığı ve mücadele ruhu bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bahreyn'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine ve ülkemize güzel başarılarla döneceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA