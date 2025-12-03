Haberler

2026 Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan tek isim listede

2026 Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan tek isim listede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

The Athletic'in 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 100 futbolcusu listesinde A Milli Takım'dan sadece Arda Güler yer aldı. Genç yıldız 30. sırada gösterilirken listenin zirvesinde Kylian Mbappe bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Turnuvaya katılacak 48 takımdan 42'si netleşirken, kalan 6 ülke Avrupa ve kıtalararası play-off maçlarıyla belirlenecek. Gruplar 5 Aralık Cuma günü açıklanacak.

THE ATHLETIC'TEN "EN İYİ 100 FUTBOLCU" LİSTESİ

Organizasyona kısa süre kala The Athletic, turnuvaya katılması garantilenen veya katılması muhtemel ülkelerin yıldız isimlerinden oluşan "Dünya Kupası'nın En İyi 100 Oyuncusu" listesini yayımladı.

Liste; güncel form, kariyer başarıları, milli takım için önemi ve piyasa değeri gibi kriterler baz alınarak hazırlandı.

A MİLLİ TAKIM'DAN TEK İSİM: ARDA GÜLER

A Milli Takım'dan listeye giren tek futbolcu Arda Güler oldu. 20 yaşındaki Real Madrid'li yıldız, listenin 30. sırasında kendine yer buldu.

Arda Güler için yapılan değerlendirme;

"İnce pasları ve gösterişli hareketleriyle yüzünüzü güldürebilen bir oyuncu olan Arda Güler, Real Madrid'de sabırlı olmak zorunda kaldı ancak bu sezon Xabi Alonso yönetiminde kendini gösterdi. Türkiye play-off'u geçerse, Dünya Kupası'nda harika bir katkı sağlayacak."

LİSTENİN İLK 10'U

The Athletic'in belirlediği en iyi 10 futbolcu şöyle;

  1. Kylian Mbappé – Fransa
  2. Erling Haaland – Norveç
  3. Lamine Yamal – İspanya
  4. Harry Kane – İngiltere
  5. Pedri – İspanya
  6. Jude Bellingham – İngiltere
  7. Vinicius Junior – Brezilya
  8. Lionel Messi – Arjantin
  9. Kevin De Bruyne – Belçika
  10. Gianluigi Donnarumma – İtalya
Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü

Ünlü oyuncunun acı günü
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Sakaryaspor'da sürpriz istifa! Başkan Kıratlı görevini bıraktı

5-0'lık yenilgi sonrası helallik isteyerek başkanlık görevini bıraktı
Davutoğlu, tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı

Tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.