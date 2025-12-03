2026 Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan tek isim listede

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Turnuvaya katılacak 48 takımdan 42'si netleşirken, kalan 6 ülke Avrupa ve kıtalararası play-off maçlarıyla belirlenecek. Gruplar 5 Aralık Cuma günü açıklanacak.

THE ATHLETIC'TEN "EN İYİ 100 FUTBOLCU" LİSTESİ

Organizasyona kısa süre kala The Athletic, turnuvaya katılması garantilenen veya katılması muhtemel ülkelerin yıldız isimlerinden oluşan "Dünya Kupası'nın En İyi 100 Oyuncusu" listesini yayımladı.

Liste; güncel form, kariyer başarıları, milli takım için önemi ve piyasa değeri gibi kriterler baz alınarak hazırlandı.

A MİLLİ TAKIM'DAN TEK İSİM: ARDA GÜLER

A Milli Takım'dan listeye giren tek futbolcu Arda Güler oldu. 20 yaşındaki Real Madrid'li yıldız, listenin 30. sırasında kendine yer buldu.

Arda Güler için yapılan değerlendirme;

"İnce pasları ve gösterişli hareketleriyle yüzünüzü güldürebilen bir oyuncu olan Arda Güler, Real Madrid'de sabırlı olmak zorunda kaldı ancak bu sezon Xabi Alonso yönetiminde kendini gösterdi. Türkiye play-off'u geçerse, Dünya Kupası'nda harika bir katkı sağlayacak."

LİSTENİN İLK 10'U

The Athletic'in belirlediği en iyi 10 futbolcu şöyle;