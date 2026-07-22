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2026 FIFA Dünya Kupası'nı 6 milyon 810 bin 966 taraftar izledi

2026 FIFA Dünya Kupası'nı 6 milyon 810 bin 966 taraftar izledi
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 104 maçı toplam 6 milyon 810 bin 966 taraftar stadyumda takip etti. Final maçını 80 bin 663 kişi izlerken, şampiyon İspanya 50 milyon dolar kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nı 104 maçta stadyumda toplam 6 milyon 810 bin 966 taraftar takip etti.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda birçok ilk yaşanırken, taraftarlar tarafından da yoğun ilgi gördü. 48 takımın ilk kez yer aldığı Dünya Kupası'nda, turnuva boyunca 3 ülkede toplam 16 stadyumda karşılaşmalar yapıldı. 39 gün süren ve 104 müsabakanın oynadığı kupada 308 gol kaydedildi. Söz konusu mücadeleleri ise rekor seyirci takip etti. Dünya Kupası'ndaki maçları toplamda 6 milyon 810 bin 966 taraftar stadyumdan izledi. Bu sayının önceki iki Dünya Kupası'nın toplamından fazla olduğu ifade edildi.

Finali 80 binden taraftar izledi

İspanya ile Arjantin arasında New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan finale de taraftar oldukça yoğun katılım gösterdi. İspanya'nın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmayı tribünde toplam 80 bin 663 taraftar takip etti.

İspanya 50 milyon dolar kazandı

FIFA, Dünya Kupası öncesinde toplam 871 milyon dolar ödül dağıtılacağını açıklamıştı. Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya 50 milyon dolar kazanırken, ikinci Arjantin 33 milyon dolar, üçüncü İngiltere 29 milyon dolar ve dördüncü Fransa da 27 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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