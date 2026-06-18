Haberler

2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 3 maçla devam edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A, B ve D Grubu'nda oynanacak maçlarla heyecan devam ediyor. Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda ABD ile Avustralya karşılaşacak.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, B ve D Grubu'nda oynanacak 3 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların TSİ programı şöyle:

B Grubu:

01.00 Kanada - Katar (BC Place Vancouver)

A Grubu:

04.00 Meksika - Güney Kore (Guadalajara Stadı)

D Grubu:

22.00 ABD - Avustralya (Seattle Stadı)

Kaynak: AA / Fatih Erel
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken...
Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

Şok ayrılık! Diziden çıkarılan oyuncudan çok konuşulacak sözler
İsviçre Alpleri değil Türkiye! Yaz ortasında kış hüküm sürüyor

İsviçre Alpleri değil Türkiye! Yaz ortasında kış hüküm sürüyor
Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü

Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü, ülke ayaklandı
Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi

Dünya bu sevinci konuşuyor! 52 yıllık hasreti böyle bitirdiler
Dün gece Ronaldo'yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı

Dün gece Ronaldo'yu televizyonda gören herkes aynı yorum yaptı
Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor