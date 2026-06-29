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2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 2 maçla devam edecek

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı yarın Hollanda-Fas ve Fildişi Sahili-Norveç maçlarıyla devam edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 2 maç oynanacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

04.00 Hollanda-Fas (Monterrey Stadı)

20.00 Fildişi Sahili- Norveç (Dallas Stadı)

Kaynak: AA / Fatih Erel
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