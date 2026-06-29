2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 2 maçla devam edecek
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı yarın Hollanda-Fas ve Fildişi Sahili-Norveç maçlarıyla devam edecek.
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 2 maç oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
04.00 Hollanda-Fas (Monterrey Stadı)
20.00 Fildişi Sahili- Norveç (Dallas Stadı)
Kaynak: AA / Fatih Erel