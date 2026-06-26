2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarın 4 maçla devam edecek
2026 FIFA Dünya Kupası'nda H ve G gruplarında yarın oynanacak 4 maçla son 32 takım netleşecek. Uruguay-İspanya, Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan, Mısır-İran ve Yeni Zelanda-Belçika karşılaşmaları TSİ 03.00 ve 06.00'da oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarın H ve G gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek ve son 32 turuna kalan takımlar belli olacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada H Grubu'nda Uruguay ile İspanya, yarın Guadalajara Stadı'nda TSİ 03.00'te karşılaşacak.
Organizasyonda yarın yapılacak maçların programı şöyle:
H Grubu
03.00 Yeşil Burun Adaları- Suudi Arabistan (Houston Stadı)
03.00 Uruguay-İspanya (Guadalajara Stadı)
G Grubu
06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı)
06.00 Yeni Zelanda- Belçika (BC Place Vancouver Stadı)
Kaynak: AA / Fatih Erel