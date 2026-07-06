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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu yarın oynanacak 3 maçla tamamlanacak

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, yarın ABD-Belçika, Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya maçlarıyla sona erecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 tur mücadelesi, yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, yarın oynanacak son 16 turu maçlarının TSİ programı ve statları şöyle:

03.00 ABD- Belçika (Seattle)

19.00 Arjantin-Mısır (Atlanta)

23.00 İsviçre- Kolombiya (BC Place)

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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