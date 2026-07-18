2026 FIFA Dünya Kupası'nda final heyecanı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final yarın İspanya ile Arjantin arasında oynanacak. Dünya Kupası'nı daha önce Arjantin 3, İspanya ise 1 kez kazandı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final zamanı geldi. İspanya ile Arjantin, yarın TSİ 22.00'de New York New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nda 2. randevu

İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki ülke, 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen turnuvanın grup aşamasında mücadele ederken, Arjantin sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İspanya'nın final yolu

Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan İspanya, Uruguay'ı 1-0, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ederken, Yeşil Burun Adaları ile de 0-0 berabere kaldı ve 7 puanla lider çıktı. İspanyollar, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda Portekiz'i 1-0, çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 ve yarı finalde de Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Arjantin yenilgisiz olarak finale geldi

Arjantin ise J Grubu'nda Ürdün'ü 3-1, Avusturya'yı 2-0 ve Cezayir'i de 3-0 yenerek namağlup lider oldu. Tangocular, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2, son 16 turunda Mısır'ı 3-2, çeyrek finalde İsviçre'yi 3-1 ve yarı finalde de İngiltere'yi 2-1 ile geçerek finale yükseldi.

Arjantin 3, İspanya 1 kez kazandı

Dünya Kupası tarihinde 5 kez ile en fazla Brezilya şampiyonluk kupasını kazandı. Brezilya'nın ardından İtalya ve Almanya 4'er, Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2'şer, İngiltere ve İspanya da 1'er defa bu sevinci yaşadı. Arjantin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, İspanya ise tek şampiyonluğunu 2010 yılında elde etti.

Kupada Arjantin 7, İspanya 2. defa finalde

23. kez düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin 6, İspanya da 1 kez final oynama başarısı gösterdi. Tangocular, 1930, 1978, 1986 1990, 2014 ve 2022 yıllarındaki turnuvalarda finale yükseldi. İspanyollar ise 2010 yılındaki tek finalinde kupayı aldı.

Avrupa'dan 5, Güney Amerika'dan 3 ülke şampiyonluk yaşadı

Futbol dünyasının en önemli organizasyonu olan Dünya Kupası'nı, 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı. Dünya Kupası'nı en çok Avrupa kıtasındaki ülkeler müzesine götürdü. Avrupa'dan 5, Güney Amerika'dan da 3 ülke şampiyonluk sevinci yaşadı.

Messi 8, Oyarzabal 5 golle takımını sırtlıyor

Dünya Kupası'nda geride kalan 7 karşılaşmada Arjantin 19 gol kaydetti. İspanya ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Tangocular'da ön plana çıkan isim yıldız futbolcu Lionel Messi. Turnuvada Messi attığı 8 golle, Fransız futbolcu Kylian Mbappe ile birlikte krallık yarışında zirvede bulunuyor. İspanya'da ise Mikel Oyarzabal, 5 golle takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.

Messi ile Yamal karşılaşması

İspanya ile Arjantin'in finalde karşılaşacak olmasıyla bir fotoğraf tekrar gündeme geldi. Lionel Messi'nin, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve FC Barcelona Foundation işbirliğiyle bir bebekle çekildiği fotoğraftaki bebek Lamine Yamal'di. O dönem Messi, 20 yaşındayken, Yamal ise 5 aylıktı. Bu finalin Messi ve Yamal için ayrı bir hikayesi olacak.

Turnuvanın en golcü takımı, en az gol yiyen ekibine karşı

2026 Dünya Kupası'nda final, turnuvanın hücumda en iyi takımıyla defansif olarak en iyi ekibini karşı karşıya getirecek. Arjantin rakip fileleri 19 kez havalandırırken, bu alanda ilk sırada bulunuyor. İspanya ise turnuva boyunca kalesinde sadece 1 gol gördü en ez gol yiyen ülke olarak yer alıyor.

New York'ta 8. maç

Finalin oynanacağı New York New Jersey Stadyumu, Dünya Kupası'nda 8. kez bir maça ev sahipliği yapacak. Bu stadyumda turnuvada daha önce gruplarda 5, son 32 turu ve son 16 turunda da 1'er karşılaşma yapıldı. 2010 yılında hizmete giren stadyumun 82 bin 500 kapasitesi bulunuyor.

Şampiyon takım ilk defa yüzük alacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın futbolcularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek. Maçın ardından düzenlenecek seremonide, kupa ve madalyaların yanı sıra şampiyon olacak takımın teknik direktörü ve kaptanına geçici olarak replika yüzük verilecek. Daha sonra hazırlanacak 30 yüzük şampiyon takıma teslim edilecek.

Slavko Vincic düdük çalacak

İspanya ile Arjantin arasındaki müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı