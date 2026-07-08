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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Çeyrek Final Heyecanı Yarın Başlıyor

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları yarın Fransa ile Fas arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Diğer eşleşmeler ise İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre şeklinde.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının ilki Fransa ve Fas arasında yarın oynanacak.

Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen son iki takım, Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenmeyi başaran Arjantin ile normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 tamamlanan maçta Kolombiya'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden İsviçre oldu.

Son iki çeyrek finalistin de belli olmasının ardından çeyrek final müsabakaları yarın oynanacak Fransa-Fas maçıyla başlayacak.

ÇEYREK FİNALE NASIL ULAŞTILAR?

I Grubu'nda Senegal, Irak ve Norveç karşısındaki galibiyetlerle 9 puanla lider olan Fransa, son 32'de İsveç'i 3-0, son 16'da ise Paraguay'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale kalmıştı.

Fas ise C Grubu'nda İskoçya ve Haiti'yi mağlup etmiş, Brezilya ile de 1-1 berabere kalarak grubu 2. sırada tamamlamıştı. Fas, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten son maçta, Hollanda'yı penaltılarla 3-2 yenerek kupa dışında bırakmıştı. Fas, son 16'da ise ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 yenerek, tur atlamıştı.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri şöyle:

9 Temmuz Perşembe: Fransa-Fas

10 Temmuz Cuma: İspanya-Belçika

12 Temmuz Pazar: Norveç- İngiltere, Arjantin-İsviçre

Kaynak: ANKA
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