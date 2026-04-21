2026 Dünya Kupası ile ilgili bilmeniz gereken her şey: Format nasıl olacak, maçlar ne zaman oynanacak?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 23'üncü Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak.

Dünya futbolunun en prestijli turnuvasında kupanın kazananı 19 Temmuz'daki finalde belli olacak.

Format nasıl işleyecek?

2026 Dünya Kupası, dört yıl önce Katar'da düzenlenen turnuvadaki 32 takımdan farklı olarak 48 ülkenin katılımıyla bugüne kadarki en geniş katılımlı organizasyon olacak.

Üç ülkede 16 stadyumda toplam 104 maç oynanacak.

Turnuva, 11'i ABD'de, üçü Meksika'da ve ikisi Kanada'da olmak üzere 16 şehirde gerçekleştirilecek.

11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak turnuva, 39 gün sürecek ve bu da Dünya Kupası tarihinin en uzun organizasyonu olacak.

2022'deki turnuva 29, 2014 ve 2018 turnuvaları ise 32 gün sürmüştü.

Yeni formatta 4'er takımdan oluşan 12 grup yer alacak.

Açılış maçı 11 Haziran Perşembe günü Meksiko'daki Estadio Azteca'da Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak.

Gruplarda ilk iki sırayı alan 12 takım ve en iyi sekiz üçüncü takım, son 32 turundan başlayacak genişletilmiş eleme aşamasına yükselecek.

Yeni dünya şampiyonu ise 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda belli olacak.

Maçlar ne zaman oynanacak?

Maçlar dört farklı zaman dilimine yayılan şehirlerde oynanacağı için toplam 13 farklı başlama saati olacak.

2026 Dünya Kupası'nda maçların farklı zaman dilimlerinde oynanacak olması, Avrupa'daki izleyiciler gibi Türkiye'deki futbolseverleri de etkileyecek.

Turnuvadaki karşılaşmalar Türkiye'de genellikle gece ve sabaha karşı saatlerde izlenecek.

Toplamda grup aşamasındaki 72 maçın 35'i Türkiye saatiyle 02.00 ile 07.00 saatleri arasında oynanacak.

12 grup maçı ise Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.

Genel maç takvimi şöyle:

İlk kez katılacak takımlar

Bu yaz dört ülke Dünya Kupası'nda ilk kez yer alacak.

Karayipler'den Curaçao, turnuva tarihinin en küçük ülkesi olacak. Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador ile aynı grupta yer alıyorlar.

Venezuela kıyılarına 60 kilometre uzaklıktaki ada 2010 yılında Hollanda Krallığı içinde ülke statüsü kazandı.

Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) ise İzlanda'nın ardından Dünya Kupası'na katılan en küçük üçüncü ülke. Elemelerde Kamerun gibi güçlü rakipleri geride bırakarak grubunu lider tamamladı. İspanya, Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşılaşacaklar.

Asya'dan Özbekistan ve Ürdün de ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak.

2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya'nın eski kaptanı Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan, uzun süredir beklediği başarıya ulaştı.

Kadroda Manchester City'den Abdukodir Khusanov ve Başakşehir'de forma giyen Eldor Shomurodov gibi isimler bulunuyor. Portekiz, Kolombiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile aynı gruptalar.

Ürdün ise eleme sürecinde Güney Kore'nin ardından ikinci sırayı aldı. Dünya sıralamasında 64'üncü sırada yer alan ekip, 2023 Asya Kupası'nda finale kadar yükselmişti. Turnuvada Arjantin, Cezayir ve Avusturya ile karşılaşacak.