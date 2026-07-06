Haaland, 2026 Dünya Kupası'nda 7 golle Messi ve Mbappe ile zirveyi paylaşıyor
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland 7'şer golle zirveyi paylaşıyor. Haaland, son 16 turunda Brezilya'ya 2 gol atarak Norveç'i çeyrek finale taşıdı.
NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede, 7'şer golü bulunan Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve son 16 turunda Brezilya'ya attığı 2 gol ile Norveçli Erling Haaland bulunuyor.
Dünya Kupası gol krallığı yarışındaki Norveçli Erling Haaland ve Brezilyalı Vinicius Junior'ın son 16 turunda karşılaştığı maçta Norveç'e çeyrek finali getiren goller, Haaland'dan geldi.
Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 yenen Norveç, çeyrek finale çıktı.
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede 7'şer golü bulunan Messi, Mbappe ve Haaland yer alıyor.
İngiliz futbolcu Harry Kane, bu 3 yıldız oyuncuyu 5 golle takip ederken Brezilyalı Vinicius Junior ise turnuvayı 4 golle tamamladı.