Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirilecek

Türkiye Boks Federasyonu, 24 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı gerçekleştirecek. 68 ilden toplam 500 boksörün katılımıyla düzenlenecek organizasyon, Türk boksunun geleceği için büyük bir önem taşıyor.

TÜRKİYE Boks Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 24 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplam 20 sıklette düzenlenecek şampiyonaya 68 ilden sporcular katılım sağlayacak. Organizasyonda 340 erkek ve 160 kadın olmak üzere toplam 500 boksör, Türkiye şampiyonluğu için ringe çıkacak. Şampiyonaya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, organizasyonun Türk boksu açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, yalnızca bir Türkiye şampiyonası değil, aynı zamanda Türk boksunun bugünü ve geleceğini bir araya getiren çok özel bir organizasyon olacak. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında tarihi başarılara imza atan sporcularımızın da yer alacağı bu şampiyona, adeta bir yıldızlar geçidine sahne olacak. Şampiyona uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek mücadelelere sahne olacak. Geçtiğimiz yıl çeşitli alt yaş kategorilerindeki uluslararası organizasyonlarda büyük başarılara imza atan genç boksörlerimiz de Darıca'da ringe çıkacak. Tecrübe ile gençliğin bir araya geleceği bu atmosferin, son yılların en heyecanlı şampiyonalarından birine sahne olacağına inanıyoruz. Türkiye Boks Federasyonu olarak böylesine güçlü bir katılımla, yüksek rekabet seviyesine sahip bir organizasyonu hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
