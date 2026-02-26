Haberler

EHF 2026 Avrupa plaj hentbol şampiyonalarında gruplar belli oldu

Güncelleme:
2026 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonalarının kura çekimi yapıldı. Kadın A Milli Takımı, B Grubu'nda Portekiz, İsveç ve İsviçre ile eşleşirken, Erkek A Milli Takımı da B Grubu'nda Polonya, Ukrayna, İsviçre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Letonya ile mücadele edecek.

2026 Avrupa plaj hentbol şampiyonalarının kura çekimi yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen şampiyona 9-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilecek.

Organizasyonda kadınlarda 13 ülke 3 grupta, erkeklerde ise 11 ülke 2 grupta mücadele edecek.

Kura sonucunda Kadın A Milli Plaj Hentbol Takımı, B Grubu'nda Portekiz, İsveç ve İsviçre ile eşleşti.

Erkek A Milli Plaj Hentbol Takımı da B Grubu'nda yer alırken Polonya, Ukrayna, İsviçre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan 2026 EHF 17 Yaş Altı Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonaları'nın kura çekimi de tamamlandı.

Hırvatistan'da 1-5 Temmuz 2026 tarihlerinde organize edilecek turnuvada kadınlarda 17, erkeklerde 16 ülke, 4 grupta karşılaşacak.

Kura sonucuna göre Kadın 17 Yaş Altı Milli Takımı D Grubu'nda ev sahibi Hırvatistan'ın yanı sıra Polonya ve Çekya ile Erkek 17 Yaş Altı Milli Takımı ise A Grubu'nda İspanya, Fransa ve Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

