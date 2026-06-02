2026 Akdeniz Oyunları'ndaki rakipler belli oldu
2026 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın grupları ve rakipleri açıklandı. Kadınlar B Grubu'nda Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile; Erkekler ise B Grubu'nda Suriye ve Tunus ile karşılaşacak.
2026 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın rakipleri ve grupları belli oldu.
İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, Kadın Voleybol Milli Takımı, B Grubu'nda yer alacak. Milliler, grup aşamasında Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.
Erkek Voleybol Milli Takımı da B Grubu'nda Suriye ve Tunus ile mücadele edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı