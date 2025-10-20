İTALYA Kültür Bakanlığı'nda düzenlenen 2025 Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri sahiplerini buldu. 'Akdeniz'in Oscar'ı' diye anılan ve Roma'da gerçekleşen törende milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yanı sıra Servet Yardımcı da ödül aldı.

Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri töreni, İtalya Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde; İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan Olimpiyat Komitesi (CONI), İtalyan Spor Basını Birliği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS Avrupa) himayelerinde İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi. Roma Kültür Bakanlığı Spadolini Salonu'ndaki törende; diplomasi, spor, sanat, kültür, müzik, bilim ve eşitlik alanlarından çok sayıda önemli ismi bir araya geldi. Törende A Milli Takım ve Juventus'un yıldız ismi Kenan Yıldız, Eski UEFA İcra Kurulu Üyesi ve UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı Servet Yardımcı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncusu Valentina Giacinti'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho da ödüle layık görüldü.

KENAN YILDIZ: HAYALİM, GELECEK YILKİ DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK

Törene yoğun maç programı nedeniyle katılamayan milli futbolcu Kenan Yıldız, gönderdiği video ile ödül için teşekkür etti. En büyük hayalinin Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil etmek olduğunu belirten Kenan Yıldız, "Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten benim için büyük bir onur. Ödülümü şahsen alamadığım ve aranızda olamadığım için üzgünüm. Biliyorsunuz ki iki gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile önemli bir maçımız var.

Juventus'ta oynamak ve efsanevi Alessandro Del Piero'nun izinden giderek 10 numaralı formayı giymek büyük bir sorumluluk. Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman en üst düzeyde performans göstermek için elimden geleni yapıyorum. Bu ödül sadece bireysel bir başarının değil, takım olarak verdiğimiz mücadelenin sonucudur.

Türk Milli Takımı formasıyla sahaya çıktığımda, Akdeniz'in gençleri için bir örnek olma sorumluluğunu hissediyorum. Hayalim, gelecek yılki Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

JOSE MOURİNHO: ÖDÜL İÇİN KALPTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Ödül almanın her zaman büyük bir onur olduğuna dikkat çeken Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bu ödülü hak ettiğimi düşünmüyorum, ama almak her zaman büyük bir gurur. 'Akdeniz Mükemmeliyeti' ödülü için kalpten teşekkür ediyorum. Belki hak etmiyorum, ama Roma ve Roma taraftarlarıyla kurduğum bu iki buçuk yıllık muhteşem bağ, hayatım ve kariyerim boyunca her zaman büyük bir gurur kaynağı olarak kalacak. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

SERVET YARDIMCI: FUTBOL YALNIZCA BIR OYUN DEĞIL

Eski UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da görevde olduğu süre içerisindeki katkıları nedeniyle ödüle layık görüldü. Futbolun sadece bir oyun olmadığını dile getiren Servet Yardımcı, "Futbol yalnızca bir oyun değil, saygı, disiplin ve takım çalışmasını birleştiren evrensel bir dil. Bu ödül, sadece kişisel bir başarı değil; futbola hizmet etme, kulüpleri, oyuncuları, hakemleri ve taraftarları destekleme yolculuğumuzun bir takdiridir" dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ve UEFA Yönetim Kurulu üyeliği döneminde, Akdeniz ülkeleri arasında güçlü bağlar kurmayı, federasyonları bir araya getirmeyi ve futbolun birleştirici gücünü ön plana çıkarmayı amaçladığını belirten Yardımcı, sporun barış, dostluk ve eşitlik mesajlarını yaymada oynadığı role dikkat çekti.