2025 Türkiye Baja Şampiyonası 'Baja Resital' Bursa'da Başlıyor

2025 Türkiye Baja Şampiyonası 'Baja Resital' Bursa'da Başlıyor
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı 'Baja Resital', yarın Bursa'da başlayacak. Etkinlikte 56 otomobil sporcusu, 3 gün boyunca 5 farklı etapta yarışacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital" yarın Bursa'da başlayacak.

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen etkinlikte, Bursa'nın 3 ilçesinde, 3 gün boyunca 5 farklı etapta, 56 otomobil sporcusu yarışacak.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan BASK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uçar, yarışmanın yarın saat 14.45'te Sur Yapı Marka AVM önünden başlayacağını, sporcuların ilk olarak Dağyenice bölgesinde servis alacaklarını söyledi.

Cumartesi sabahı ise yarışmacıların saat 10.00'da start alacağını belirten Uçar, "Yarışımız, Gürsu'nun Dışkaya Mahallesi'nde devam edecek. Yarışçılarımız, 71 kilometrelik özel etapta ter dökecek. Üçüncü gün yani pazar günü ise Demirtaş Barajı'ndan start alacak ekipler, yine Gürsu Dışkaya'da final görecekler." dedi.

Uçar, Demirtaş Barajı'nın yaklaşık 800 metre ilerisinde bulunan su havzasında özel seyirci alanı oluşturduklarını vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Organizasyonda yarışacak Abdullah Turgut da Bursa'nın kendisine her zaman uğurlu geldiğini dile getirdi.

Yarışmaların hazırlanma sürecinin çok emek istediğini aktaran Turgut, "Sponsorlarımıza, belediye spor müdürlüklerine çok teşekkür ederiz. Bunların hepsi ciddi bir emek ve organizasyon. Bu bir takım yarışıysa organizasyon da ciddi bir takım organizasyonu. İnşallah kazasız belasız iyi bir yarış olur diye umuyorum ve böyle dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor
500
