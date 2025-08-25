2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası Karşıyaka'da Sona Erdi

2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası Karşıyaka'da Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı. Ankara'dan ve yurtdışında katılan milli yelkencilerin yarıştığı etkinlikte, ILCA 7'de Andrew Holdsworth, ILCA 6'da ise Hakan Yılmaz birinci oldu.

Karşıyaka Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

Karşıyaka'da bu yıl 3. kez düzenlenen şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen deneyimli sporcuları bir araya getirdi. İzmir Körfezi'nde gerçekleşen yarışlarda, olimpik seviyede yarışmış, dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceler elde etmiş milli yelkenciler yarıştı. ILCA 7'nin şampiyonu Andrew Holdsworth olurken, ILCA 6'yı kazanan ise Hakan Yılmaz oldu.

Şampiyona süresince her gün yarışların ardından kıyıda düzenlenen etkinliklerle de festival havası yaşandı. Organizasyonun Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde yapılan ödül törenine önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş da katıldı.

Kasapoğlu: "Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum"

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından 2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası için bir paylaşım yaptı. Ülkenin dört bir yanından gelen yelkencilerin rüzgarla, dalgayla ve en önemlisi sporun kardeşlik ruhuyla buluştuğunu dile getiren Kasapoğlu, "Beş gün süren heyecan dolu mücadelelerin ardından bugün gerçekleştirilen ödül töreninde, azimleri ve başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

İnsanların açlıktan öldüğü Gazze'de sözün bittiği an
Hakem Kurulu, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı

Kurul, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı
3.3'lük deprem öncesi telefonlara gönderilen uyarı mesajı infial yarattı

Deprem öncesi binlerce telefona gelen bildirim infial yarattı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.