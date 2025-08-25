2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası Karşıyaka'da Sona Erdi

Karşıyaka Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

Karşıyaka'da bu yıl 3. kez düzenlenen şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen deneyimli sporcuları bir araya getirdi. İzmir Körfezi'nde gerçekleşen yarışlarda, olimpik seviyede yarışmış, dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceler elde etmiş milli yelkenciler yarıştı. ILCA 7'nin şampiyonu Andrew Holdsworth olurken, ILCA 6'yı kazanan ise Hakan Yılmaz oldu.

Şampiyona süresince her gün yarışların ardından kıyıda düzenlenen etkinliklerle de festival havası yaşandı. Organizasyonun Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde yapılan ödül törenine önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş da katıldı.

Kasapoğlu: "Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum"

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından 2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası için bir paylaşım yaptı. Ülkenin dört bir yanından gelen yelkencilerin rüzgarla, dalgayla ve en önemlisi sporun kardeşlik ruhuyla buluştuğunu dile getiren Kasapoğlu, "Beş gün süren heyecan dolu mücadelelerin ardından bugün gerçekleştirilen ödül töreninde, azimleri ve başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi. - İZMİR