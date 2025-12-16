Haberler

2025 yılının en iyi futbolcusu Dembele seçildi

Güncelleme:
FIFA tarafından düzenlenen 2025 yılının en iyi futbolcularının belirlendiği 'The Best' ödüllerinde Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele, en iyi erkek futbolcu ödülünü kazandı. Gala gecesi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi ve birçok önemli ödül sahiplerini buldu.

Futbolda 2025 yılının en başarılı isimlerinin seçildiği 'The Best' ödüllerinde en iyi erkek futbolcu Dembele oldu.

FIFA tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin oy kullandığı 'The Best' ödüllerinin kazananları açıklandı. 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. Erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu. FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü, Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Ousmane Dembele kazandı.

Puskas ödülü Montiel'in

Yılın en iyi golüne imza atan futbolcuya verilen Puskas Ödülü'nün sahibi Independiente forması giyen Santiago Montiel'in oldu.

Erkeklerde yılın 11'i şöyle: "Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele."

Gecede ödül alan diğer isimler şöyle:

Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati

Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma

Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton

Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique

Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman

Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC

Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking - İSTANBUL

