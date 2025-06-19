2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 4 Maç Yapılacak
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın C ve D gruplarında toplam 4 maç oynanacak. Müsabakalara Portekiz, Çekya, Karadağ, Belçika, İsveç, Büyük Britanya, İspanya ve Almanya katılacak.
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın 4 maç yapılacak.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü gününde, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
C Grubu:
18.30 Portekiz-Çekya
21.15 Karadağ-Belçika
D Grubu:
18.15 İsveç-Büyük Britanya
21.00 İspanya-Almanya
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor