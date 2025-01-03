Mutlaka görmeniz lazım: Kenan Yıldız'dan Milan'a harika gol
Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Milan'a karşı oynadıkları İtalya Süper Kupası yarı final maçının 21. dakikasında açılışı yaparak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Kenan Yıldız'ın formasını giyen Juventus ile Milan'ın karşı karşıya geldiği İtalya Süper Kupası yarı final maçında açılış milli futbolcumuz yaptı.
KUPADA MILAN'I AVLADI
Bu sezon 10 numaralı formayı sırtına geçiren Kenan, 21. dakikada Mbangula'nın pasıyla topla buluşarak sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçiren golü attı. 19 yaşındaki genç futbolcu, böylece 2025 yılındaki ilk, bu sezonki ise 5. golünü kaydetti.
İşte Kenan'ın o golü;