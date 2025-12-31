Haberler

Türk satranççılar Katar'da gurur yaşattı

Katar'ın Doha kentinde düzenlenen 2025 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası sona erdi. Türkiye'den katılan sporcular, genel ve kadın kategorilerinde önemli dereceler elde etti.

KATAR'ın Doha kentinde 25–31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 2025 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın (Word Rapid & Blitz Championship 2025) 29–30 Aralık tarihleri arasında oynanan Yıldırım Satranç (Blitz) bölümü sona erdi.

Toplamda 248 genel, 142 kadın kategorisinde sporcunun yarıştığı şampiyonanın genel kategorisinde Türkiye'yi GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Ediz Gürel, GM Mustafa Yılmaz, GM Emre Can, GM Vahap Şanal ve GM Cem Kaan Gökerkan; kadınlar kategorisinde ise IM Ekaterina Atalık ve WIM Gülenay Aydın temsil etti.

2 gün süren hızlı satranç müsabakalarında milli sporcularımız önemli dereceler elde etti. Genel kategoride yarışan GM Yağız Kaan Erdoğmuş 137'nci sırada başladığı şampiyonayı 11,5 puanla 42'nci sırada tamamladı. GM Ediz Gürel 11 puanla, GM Vahap Şanal 10 puanla, GM Mustafa Yılmaz 9 puanla, GM Emre Can 8,5 puanla, GM Cem Kaan Gökerkan 8 puanla; 15 tur mücadele sürdüren kadınlar kategorisinde ise IM Ekaterina Atalık 7,5 puanla, WIM Gülenay Aydın 6 puanla şampiyonayı tamamladı.

APAYDIN: BİZLERE GURUR YAŞATAN SPORCULARIMIZA TEŞEKKÜRLER

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, sporcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin satranç alanındaki gelişimini yansıtan bu tablo, Türk satrancının istikrarlı yükselişini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil ederek isimlerini dünya satranç sahnesine taşıyan ve bizlere büyük gurur yaşatan değerli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Satranç sporuna her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da şükranlarımı sunuyorum"

