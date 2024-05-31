2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 Azerbaycan: 0
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Erzincan'da karşılaştığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Erzincan'da karşılaştığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'a çıkardı.
Hakemler: Alexandra Collin, Elodie Coppola, Clothilde Brassard
Türkiye : Selda Akgöz, Ümran Özev (Kader Hançer dk. 76), Eda Karataş, Sejde Abrahamsson, Meyrem Çal (Arzu Karabulut dk. 84), Miray Cin (Derya Arhan dk. 76), Ebru Topçu (Birgül Sadıkoğlu dk. 46), Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Busem Şeker, Elif Keskin
Yedekler: Fatma Şahin, Gamze Yaman, Didem Karagenç, Yağmur Uraz, Büşra Kuru, Başak İçinözbebek, Dilara Deli, Kader Hançar, Narin Yakut
Teknik Direktör: Necla Güngör
Azerbaycan: Aitaj Sharifova, Diana Mammadova (Aysun Aliyeva dk. 67), Zhala Mahsimova (Vusala Seyfatdinova dk. 55), Nigar Mirzaliyeva, Ayshan Ahmadova, Esra Manya, Mana Mollayeva, Sevinj Jafarzade, Kristina Bakarandze, Peritan Bozdag (Nazlican Parlak dk. 90), Yeliz Acar
Yedekler: Gunay İsmayilova, Nargiz Aliyeva, Firangiz Teymurova, Nargiz Hajiyeva, Joshguna Aliyeva, Kamilla Mammadova, Fidan Jafarova, Alina Dorofeeva, Milana Rahimova
Teknik Direktör: Siyasat Asgarov
Gol: Ebru Topçu (dk.42) (Türkiye)
Sarı kart: Aysun Aliyeva (Azerbaycan) - ERZİNCAN