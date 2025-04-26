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2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si Antalya'da Devam Ediyor

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si Antalya'da Devam Ediyor
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Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katılıyor. Klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılan takım final atışlarında Türkiye ve İtalya öne çıkıyor.

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katılıyor.

Müsabakaların üçüncü gününde klasik ve makaralı yay erkek ve kadınlarda takım final atışları yapıldı.

Organizasyonda dereceye giren ülkeler ve sınıfları şöyle:

Klasik yay

Erkek takım:

1- İtalya

2- Türkiye

3- Ukrayna

Kadın takım:

1- İtalya

2- Almanya

3- Fransa

Karışık takım:

1- Gürcistan

2- Türkiye

3- Özbekistan

Makaralı yay

Erkek takım:

1- İtalya

2- Türkiye

3- Portekiz

Kadın takım:

1- Türkiye

2- İtalya

Karışık takım:

1- Türkiye

2- İtalya

3- Irak

Organizasyon, yarın sona erecek.

"Sporcularımızı yine zirveye taşımaya devam edeceğiz"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, organizasyonun çok güzel devam ettiğini belirtti.

Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen sporcuların bu sezon ilk defa açık havada hem ok atma hem de antrenman yapma şansı bulduğunu ifade eden Ergin, şunları söyledi:

"Sıralama atışlarına çok güçlü, çok dominant başladık. Sporcularımız bütün kategorileri birinci sırada bitirdiler. Şu anda her kategoride altın madalya için yarışacak sporcumuz var. Tabi ki sezona bu şekilde başlamış olmak, Avrupa'daki üstünlüğümüzü hala sürdürdüğümüzü görmek ve sezonun geri kalan kısmı için de gerekli bilgileri toplamış olmak önemliydi. Umarım buradan çıkacak sonuçlarla, alacağımız derslerde, dünyada sporcularımızı yine zirveye taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor
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