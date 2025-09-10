2025-2026 Kadın Futbol Süper Ligi Fikstürü Belli Oldu

2025-2026 Kadın Futbol Süper Ligi'nin fikstürü belli oldu. Ankara'nın bu ligdeki tek temsilcisi ABB FOMGET, sezona evinde oynayacağı Trabzonspor maçıyla başlayacak

2025-2026 Kadın Futbol Süper Ligi'nin fikstür kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu ve lig isim sponsoru yetkililerinin yanı sıra kulüp başkanları ile yöneticilerinin katıldığı törende yeni sezonun takvimi belirlendi. 21 Eylül'de başlayacak olan lig maratonu, 24 Mayıs 2026'da sona erecek.

Ankara'nın Süper Lig'deki tek temsilcisi ABB FOMGET sezonun ilk haftasında güçlü rakibi Trabzonspor'a karşı mücadele edecek. Başkent ekibi ekip, ikinci haftada sahasında Amed SK ile karşılaştıktan sonra sırasıyla Antalyaspor, Çekmeköy, Galatasaray ve Fatih Vatan SK maçlarına çıkacak. ABB FOMGET, Başkan Vekili Ahmet Güven, ligin ilk haftasında Trabzonspor gibi güçlü bir rakiple, evlerinde oynayacak olmanın takım için motivasyon kaynağı olacağını ifade ederek, "Trabzonspor, Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri. Böylesine önemli bir maçla sezona başlamak bize hem heyecan hem de ekstra sorumluluk yüklüyor. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız, Avrupa arenasında edindikleri tecrübeyi lige yansıtmak için ciddi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Kamp sürecinde hem fiziksel hem de mental olarak hazırlandık. Yeni transferlerimizle birlikte daha geniş ve alternatifli bir kadroya sahibiz. Hedefimiz sadece lige iyi başlamak değil, aynı zamanda sezon boyu istikrarlı bir şekilde zirve yarışında yer almak. Biz, sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğunu taşıyoruz. Ligde şampiyonluk yarışının içinde olmak, kupalarda en üst sıraları hedeflemek ve Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. ABB FOMGET olarak Ankara'nın ve Türkiye'nin gururu olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Başkent temsilcisinin lig fikstürü ise şu şekilde belirlendi:

1'inci hafta: ABB FOMGET- TRABZONSPOR

2'nci hafta: ABB FOMGET- AMED SK

3'üncü hafta: ABB FOMGET- ANTALYASPOR

4'üncü hafta: ÇEKMEKÖY- ABB FOMGET

5'inci hafta: ABB FOMGET- GALATASARAY-

6'ncı hafta: FATİH VATAN SK- ABB FOMGET

7'inci hafta: ABB FOMGET- YÜKSEKOVA SK

8'inci hafta: ABB FOMGET- GİRESUN SANAYİSPOR

9'uncu hafta: ÜNYE KADIN SK- ABB FOMGET

10'uncu hafta: ABB FOMGET- ALG SPOR

11'inci hafta: BEŞİKTAŞ- ABB FOMGET

12'nci hafta: ABB FOMGET- FENERBAHÇE SK

13'üncü hafta: BEYLERBEYİ- ABB FOMGET

14'üncü hafta: - ABB FOMGET- HAKKARİGÜCÜ SK

15'inci hafta: BORNOVA SK- ABB FOMGET