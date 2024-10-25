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2024 Türkiye Baja Şampiyonası Bolu'da Başladı

2024 Türkiye Baja Şampiyonası Bolu'da Başladı
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Bolu Offroad Spor Kulübü tarafından organize edilen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın start vermesiyle başladı. Yarışlar 3 gün sürecek ve 30 araçla 60 pilot zorlu parkurlarda mücadele edecek.

BOLU Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından organize edilen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı açılış seremonisi ile başladı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın start vermesinin ardından 3 gün sürecek yarışlar başladı.

Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı İzzet Baysal Caddesi üzerindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış seremonisi ile başladı. Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından organize edilen yarışlara 30 araçla birlikte 60 pilot katıldı. Yarışın seremoni törenine Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Offroad Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan ile protokol üyeleri katıldı. Vali Aydın'ın start vermesinin ardından pilotlar araçlarıyla alandan çıkış yaptılar. Bugün başlayarak 3 gün sürecek yarışlarda pilotlar, zorlu orman parkurlarında mücadele edecek. Bugün yapılacak sıralama etabının ardından pilotlar 26 Ekim günü Demirciler-Çaygökpınar arasındaki 100 kilometre uzunluğundaki Koru Hotel etabını 2 kez geçecekler ve 27 Ekim Pazar günü ise aynı bölgedeki 75 kilometre uzunluğundaki BOLOFF etabını da 2 kez geçerek zorlu yarışı tamamlayacaklar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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