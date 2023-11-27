2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları Grupları Belli Oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2024 Olimpiyat Eleme Turnuvaları kura çekimi sonrası gruplar belli oldu. Maçlar 2-7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları kura çekimi bugün İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu. Kura çekimini Büyük Britanya milli takım efsanesi, iki kez NBA All-Star'a seçilen ve Güney Sudan Basketbol Federasyonu'nun şu anki Başkanı Luol Deng gerçekleştirdi. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA İcra Komitesi ve çeşitli ulusal federasyon temsilcileri de törende yer aldı.

Kura çekimine göre gruplar şöyle oluştu:

A Grubu (Pire, Yunanistan ): Slovenya, Yeni Zelanda, Hırvatistan

B Grubu (Pire, Yunanistan ): Mısır, Yunanistan, Dominik Cumhuriyeti

A Grubu (Riga, Letonya): Gürcistan, Filipinler, Letonya

B Grubu (Riga, Letonya): Brezilya, Kamerun, Karadağ

A Grubu (San Juan, Porto Riko): Meksika, Fildişi Sahili, Litvanya

B Grubu (San Juan, Porto Riko): İtalya, Porto Riko, Bahreyn

A Grubu (Valensiya, İspanya): Lübnan, Angola, İspanya

B Grubu (Valensiya, İspanya): Finlandiya, Polonya, Bahamalar

FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları 2024 maç programı daha sonra açıklanacak olup, FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvası kazananlarının her biri 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Yedi ülke, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'te 2024 Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılmaya hak kazanmıştı. Avrupa için Almanya ve Sırbistan, Amerika kıtası için Kanada ve ABD, Okyanusya için Avustralya, Asya için Japonya ve Afrika için Güney Sudan ile Fransa da ev sahibi olarak hak kazanmıştı.

FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları 2024; Pire (Yunanistan), Riga (Letonya), San Juan (Porto Riko) ve Valensiya (İspanya) şehirlerinde düzenlenecek. Maçlar 2-7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. - İSTANBUL